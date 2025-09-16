PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Von Felsen gestürzt - Fahrräder entwendet - Unfallflucht - Sonstiges

Aalen (ots)

Neresheim: Unfall beim Abbiegen

Ein 81-jähriger Lenker eines Ford befuhr am Montag gegen 16:15 Uhr die Heidenheimer Straße und wollte von dieser nach links in ein Grundstück einfahren. Hierbei übersah er ein entgegenkommendes Motorrad. Der 18-jährige Motorradfahrer versuchte dem PKW noch auszuweichen, konnte einen Zusammenstoß aber nicht mehr verhindern. Bei dem Unfall wurde der Motorradfahrer leicht verletzt.

Kirchheim am Ries: Maishäcksler beschädigt

Am Montag gegen 14 Uhr war ein Maishäcksler mit dem Abernten eines Maisfeldes zwischen Kalkofen und Osterholz beschäftigt. Auf dem Feld geriet ein dort platzierter Schwaderzinken in das Mähwerk und beschädigte dieses erheblich. Offensichtlich war der Schwaderzinken so präpariert, dass er von den Sensoren des Maishäckslers nicht erkannt werden konnte. Der entstandene Schaden wird auf etwa 8000 Euro geschätzt. Hinweise in dieser Sache nimmt der Polizeiposten Bopfingen unter der Rufnummer 07362 96020 entgegen.

Schwäbisch Gmünd: Unfallflucht

Vermutlich beim Ausparken beschädigte am Montag, gegen 17:15 Uhr, ein unbekannter Verkehrsteilnehmer einen in der Bürgerstraße geparkten Mercedes und entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Hinweise erbittet das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter 07171/3580.

Schwäbisch Gmünd: Fahrräder entwendet

Im Zeitraum vom Montag, 28.07. bis Montag, 15.09.25, wurden aus einem Keller in der Römerstraße fünf Fahrräder entwendet. Hinweise auf den Diebstahl oder den Verbleib der Räder erbittet das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd 07171/3580.

Heubach: Von Felsen gestürzt - junger Mann schwer verletzt

Ein 22-jähriger Mann war am Montag im Bereich des Ostfelsen des Rosensteins im felsigen Gelände unterwegs und begab sich bis an die Kante des Felses. Aus bislang ungeklärter Ursache rutschte er ab und stürzte rund zehn Meter in die Tiefe. Der Mann blieb schwer verletzt auf einem Felsvorsprung liegen. Einsatzkräfte der Bergwacht sowie ein Rettungshubschrauber der Luftwaffe konnten den verunglückten bergen. Er wurde anschließend mit schweren Verletzungen in eine Klinik geflogen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Aalen
Pressestelle
Böhmerwaldstraße 20
73431 Aalen
Telefon: 07361/580-110
E-Mail: Aalen.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
https://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell

