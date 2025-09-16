Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Durch Hundebiss verletzt und Einbruch in Bar

Aalen (ots)

Michelbach: Jugendlicher durch Hundebiss verletzt

Am Donnerstag, den 04.09.2025, gegen 14 Uhr spielte ein 15-jähriger Jugendlicher auf einem Sportplatz im Hagenhofweg mit einem Ball. Dabei rannte der Hund eines dort ebenfalls spielenden Hundehalters auf den 15-Jährigen zu und wollte nach dem Ball schnappen. Der braun-weiße Hund bei dem es sich um einen Border Collie handeln könnte, erwischte den Oberschenkel des 15-Jährigen und verletzte diesen leicht. Anschließend lief er zu seinem Herrchen, welcher den Hund zurückrief. Der Besitzer des Hunds wurde als etwa 60-70 Jahre alt beschrieben, er hatte eine dünne Körperstatur, kurze graue Haare und einen grauen Bart und trug eine blau-gräuliche Jeans und ein Shirt. Hinweise zum bislang unbekannten Hundehalter nehmen die Polizeihundeführer unter der Telefonnummer 07904 64260 entgegen.

Crailsheim: Einbruch in Bar

Am Dienstag, zwischen 0:10 Uhr und 9:00 Uhr, brach ein bislang Unbekannter in eine Bar in der Schönebürgstraße ein. Er gelangte über eine Tür ins Gebäude, hebelte dort zwei Spielautomaten auf und entwendete daraus rund 1000 Euro Bargeld. Außerdem nahm er eine Flasche Alkohol mit. Der entstandene Schaden wird auf etwa 2000 Euro geschätzt. Zeugen, die in diesem Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Crailsheim unter der Telefonnummer 07951 4800 zu melden.

