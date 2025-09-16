PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Verkehrsunfälle

Aalen (ots)

Welzheim: Aufgefahren

Ein 31 Jahre alter Lkw-Fahrer bemerkte am Dienstagmorgen gegen 7:00 Uhr beim Befahren der Stuttgarter Straße zu spät, dass die vor ihm fahrende ebenfalls 31-jährige Lkw-Fahrerin verkehrsbedingt bremsen musste und fuhr dieser auf. Der entstandene Sachschaden wird auf 10.000 Euro geschätzt, verletzt wurde niemand.

Schorndorf: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Im Zeitraum zwischen 18:00 Uhr und 22:00 Uhr beschädigte ein bisher unbekannter Autofahrer am Montagabend in der Künkelinstraße einen geparkten Mazda und fuhr anschließend unerlaubt weiter. Der Schaden am Mazda wird auf 5000 Euro geschätzt. Hinweise zum geflüchteten Unfallverursacher nimmt das Polizeirevier Schorndorf unter der Telefonnummer 07181 2040 entgegen.

Weissach im Tal: Pedale verwechselt

Am Montag gegen 11:20 Uhr verwechselte ein 90-jähriger BMW-Fahrer auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Welzheimer Straße das Brems- mit dem Gaspedal und fuhr rückwärts gegen eine Laterne. Diese fiel auf einen dort parkenden Ford. An den Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden in Höhe von etwa 8.000 Euro. Der Schaden an der Laterne wird auf etwa 2.000 Euro geschätzt. Verletzt wurde niemand.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Aalen
Pressestelle
Böhmerwaldstraße 20
73431 Aalen
Telefon: 07361/580-106
E-Mail: Aalen.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
https://www.polizei-bw.de/

