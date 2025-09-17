Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Diebstahl - Unfälle

Aalen (ots)

Aalen: E-Scooter entwendet

Am Dienstag wurde zwischen 12:45 Uhr und 18 Uhr in der Friedhofstraße ein E-Scooter entwendet. Hinweise nimmt das Polizeirevier Aalen unter 07361/5240 entgegen.

Hüttlingen: Motorradfahrer streift LKW und stürzt

Als am Dienstag ein 16-Jähriger Motorradfahrer auf der Goldshöfer Straße hinter einem LKW eines 30-Jährigen fuhr, bemerkte er zu spät, dass dieser sein Fahrzeug abbremste um nach links abzubiegen. Der 16-Jährige versuchte noch an dem LKW vorbei zu fahren, touchierte diesen jedoch und stürzte. Hierbei verletzte sich der 16-Jährige und wurde zur weiteren Behandlung in eine Klinik verbracht.

Schwäbisch Gmünd: Zwei Verletzte bei Auffahrunfall

In der Herlikofer Straße fuhr am Dienstag ein 18-jähriger Ford-Fahrer aus derzeit unbekannter Ursache auf einen vor ihm stehenden VW eines 47-Jährigen auf. Durch den Aufprall wurden beide Fahrer leicht verletzt. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell