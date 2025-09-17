Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Verkehrsunfall, Pkws entwendet, Lkw-Anhänger aufgebrochen

Untermünkheim: Verkehrsunfall

Am Mittwochvormittag gegen 09:20 Uhr befuhr ein 26-jähriger Sattelzugfahrer die Robert-Bosch-Straße. Als er in die Übrighäuser Straße einfahren wollte, übersah er eine vorfahrtsberechtigte 52-jährige Mercedes-Fahrerin, welche bereits auf der Übrighäuser Straße in Richtung B19 unterwegs war. Die 52-Jährige musste nach rechts ausweichen um einen Zusammenstoß zu verhindern und kollidierte hierbei mit einem Verkehrszeichen. Es entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 5000 Euro.

Schwäbisch Hall: Pkws entwendet

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch zwischen 22:30 Uhr und 06:45 Uhr entwendeten Diebe zwei Pkws aus Schwäbisch Hall. Im Schlichtweg wurde ein roter Audi A5 Sportback mit dem Kennzeichen SHA-AH 777 entwendet. Im Annemarie-Griesinger-Ring wurde ein grauer Porsche Cayenne mit dem Kennzeichen SHA-FC 224 entwendet. In beiden Fällen deuten die bisherigen polizeilichen Erkenntnisse daraufhin, dass die Keyless-Go Fahrzeuge mit einem technischen Gerät geöffnet und gestartet wurden. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 07361 5800 um Zeugenhinweise.

Kirchberg an der Jagst/Satteldorf: Lkw-Anhänger gewaltsam geöffnet und durchsucht

Zwischen Dienstag, 9 Uhr, und Mittwoch, 3 Uhr, wurde auf einer Rastanlage in der Straße "Im Seefeld" in Kirchberg an der Jagst die Metallplombe eines Lkw-Anhängers gewaltsam geöffnet. Unbekannte durchsuchten anschließend den Innenraum und entwendeten Ware. Die Höhe des entstandenen Schadens ist bislang noch unklar. Auf einem Rasthof in der Marco-Polo-Straße in Satteldorf wurde in der Nacht von Dienstag, 21 Uhr, auf Mittwoch, 5:30 Uhr, die Türverriegelung eines Sattelzugaufliegers aufgebrochen. Anschließend wurde der Innenraum durchsucht. Ob und in welchem Umfang Diebesgut erlangt wurde, ist derzeit noch Gegenstand der Ermittlungen.

Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zu den beiden Fällen geben können, sich unter der Rufnummer 07361 5800 zu melden.

