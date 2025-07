Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (CW) Bad Liebenzell - Einbrecher entwenden Bargeld aus Arztpraxis - Zeugenaufruf

Bad Liebenzell (ots)

Bislang unbekannte Täterschaft ist am vergangenen Wochenende in eine Arztpraxis in Bad Liebenzell eingebrochen und entwendete Bargeld.

Nach bisherigem Stand der Ermittlungen wurde im Zeitraum von Freitagmittag bis Montagmorgen in eine Arztpraxis in der Wilhelmstraße in Bad Liebenzell eingebrochen. Die Einbrecher verschafften sich mutmaßlich über Aufbrechen des Türschlosses Zutritt zur Praxis. Beim Diebesgut handelt es sich um dort befindliches Bargeld in Höhe eines mittleren dreistelligen Betrages. Auf Betäubungsmittel hatten es die Täter scheinbar nicht abgesehen, so wurden aus dem ebenfalls aufgebrochenen Verwahrschrank keine Medikamente entwendet.

Zeugen, welche sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich beim Polizeirevier Calw unter der Telefonnummer 07051 161-3511 zu melden.

Sabrina Zimmer, Pressestelle

