POL-Pforzheim: (CW) Wildberg - Zwei verletzte Personen nach Verkehrsunfall

Pforzheim (ots) - Am frühen Sonntagmorgen, gegen 1 Uhr, sind Einsatzkräfte der Polizei und Feuerwehr zu einem Fahrzeugbrand in einer Tiefgarage in der Zähringerstraße gerufen worden. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen geriet ein in der Tiefgarage abgestellter BMW in Brand. Beim Eintreffen der Feuerwehr stand die Fahrzeugfront bereits in Vollbrand. Die ...

