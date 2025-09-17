Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Unfallflucht - Unfälle

Aalen (ots)

Schwäbisch Gmünd/Bettringen: Unfallflucht

Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte zwischen Montag, 13:00 Uhr und Dienstag, 13:00 Uhr, einen Audi A4, der in der Güglingstraße in Fahrtrichtung Heubach abgestellt war. Der Verursacher entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden von rund 3.000 Euro zu kümmern. Zeugen, welche den Unfall beobachtet haben, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter 07171 358-0 zu melden.

Heubach: Pkw gestreift

Ein 41-jähriger Skoda-Lenker streifte am Mittwochmorgen gegen 07:05 Uhr in der Stettiner Straße einen dort abgestellten Skoda. Es entstand ein Sachschaden von rund 6.000 Euro.

Aalen: Unfall

Am Mittwochmorgen gegen 06:25 Uhr befuhr ein 34-jähriger BMW-Lenker die L1080 von der Hochbrücke kommend in Richtung Unterkochen. Als er eine vor ihm fahrenden Vespa-Roller überholen wollte, wechselte er auf den linken Fahrstreifen. Allerdings scherte er zu früh wieder auf die rechte Spur ein und kollidierte deshalb mit dem Roller. Der 62-jährige Lenker der Vespa wurde dabei leicht verletzt. Es entstand ein Sachschaden von ca. 5.000 Euro.

