Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis
POL-HSK: Verletzter Mountainbiker nach Sturz im Bikepark
Winterberg (ots)
Am Mittwochmittag verletzte sich ein 35jähriger Mann aus Dinslaken im Bikepark schwer. Im Hindernisparcours der Strecke "North Shore" stürzte er aufgrund eines Fahrfehlers. Der Mann erlitt eine Schulterverletzung und wurde in ein Krankenhaus eingeliefert. (mb)
