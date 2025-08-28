POL-HSK: Verletzter Mountainbiker nach Sturz im Bikepark

Arnsberg-Neheim (ots) - In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch drangen unbekannte Täter durch Aufhebeln der Eingangstür gewaltsam in einen Kiosk in der Neheimer Innenstadt ein. Nach derzeitigem Ermittlungsstand erbeuteten die Einbrecher Zigaretten. Die Kriminalpolizei erschien zur Spurensicherung vor Ort. Zeugen, die Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen geben können, werden gebeten sich an eine Polizeidienststelle zu wenden. (mb) Rückfragen von ...

