Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Verletzter Mountainbiker nach Sturz im Bikepark

Winterberg (ots)

Am Mittwochmittag verletzte sich ein 35jähriger Mann aus Dinslaken im Bikepark schwer. Im Hindernisparcours der Strecke "North Shore" stürzte er aufgrund eines Fahrfehlers. Der Mann erlitt eine Schulterverletzung und wurde in ein Krankenhaus eingeliefert. (mb)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis
Leitstelle
Telefon: 0291-9020-3110
Fax: 0291-9020-3119
E-Mail: leitstelle.hochsauerlandkreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell

