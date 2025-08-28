POL-HSK: Einbruch in Kiosk

Meschede (ots) - Widerlager der Talbrücke Rümmecke war Ziel von Kabeldieben. Im Zeitraum vom 20.08.2025 um 13:00 Uhr bis zum 25.08.2025 um 13:00 Uhr verschafften sich bislang unbekannte Täter Zutritt in das Widerlager der Talbrücke Rümmecke. Der Eingang zum Widerlager befindet sich am Fuß der Brücke. Darin schnitten sie ein Starkstromkabel durch, das die ...

mehr