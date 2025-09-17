PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Aalen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Allmersbach im Tal: Suche nach vermisstem Mann

Aalen (ots)

Seit ca 13:20 Uhr wird ein ca. 80 jähriger Mann aus Allmersbach vermisst. Dieser ist zu Fuß unterwegs und möglicherweise orientierungslos oder in einer hilflosen Lage. Seit 23:15 Uhr ist auch ein Polizeihubschrauber im Sucheinsatz. Hinweise zum Aufenthaltsort oder mögliche Sichtungen können telefonisch dem Polizeirevier Backnang unter 07191 9090 mitgeteilt werden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Aalen
-Führungs- und Lagezentrum/PvD-
Böhmerwaldstraße 20
73431 Aalen
Telefon: (49) 7361/5800
E-Mail: aalen.pp@polizei.bwl.de
https://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Aalen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Aalen
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Aalen
Alle Meldungen Alle
  • 17.09.2025 – 15:39

    POL-AA: Ostalbkreis: Unfallflucht - Unfälle

    Aalen (ots) - Schwäbisch Gmünd/Bettringen: Unfallflucht Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte zwischen Montag, 13:00 Uhr und Dienstag, 13:00 Uhr, einen Audi A4, der in der Güglingstraße in Fahrtrichtung Heubach abgestellt war. Der Verursacher entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden von rund 3.000 Euro zu kümmern. Zeugen, welche den Unfall beobachtet ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren