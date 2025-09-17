POL-AA: Allmersbach im Tal: Suche nach vermisstem Mann
Aalen (ots)
Seit ca 13:20 Uhr wird ein ca. 80 jähriger Mann aus Allmersbach vermisst. Dieser ist zu Fuß unterwegs und möglicherweise orientierungslos oder in einer hilflosen Lage. Seit 23:15 Uhr ist auch ein Polizeihubschrauber im Sucheinsatz. Hinweise zum Aufenthaltsort oder mögliche Sichtungen können telefonisch dem Polizeirevier Backnang unter 07191 9090 mitgeteilt werden.
