Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Schrebergarteneinbrüche - Diebesgut sichergestellt - Suche nach Geschädigten

Neustadt/Weinstraße (ots)

Am Samstag (20.09.2025) wurden bei hiesiger Polizeiinspektion bislang zwei Einbrüche in Schrebergärten im Bereich Knappengraben gemeldet, bei welchen u.a. ein Stromaggregat entwendet worden war. Durch Zeugenhinweise konnte eine Garage in Neustadt an der Weinstraße ermittelt werden, in welcher das Diebesgut festgestellt werden konnte. Nach einem richterlichen Durchsuchungsbeschluss konnten in der Garage in der Böhlstraße noch weitere Gegenstände, die vermutlich ebenfalls aus Kleingartenanlagen entwendet wurden, sichergestellt werden. Die Eigentümer dieser Gegenstände stehen zur Zeit noch nicht fest. Die Polizei in Neustadt an der Weinstraße bittet Zeugen und weitere Geschädigte, sich bei hiesiger Dienststelle per Telefon unter 06321/854-0 oder per E-Mail an pineustadt@polizei.rlp.de zu melden.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell