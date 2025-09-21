PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Schrebergarteneinbrüche - Diebesgut sichergestellt - Suche nach Geschädigten

Neustadt/Weinstraße (ots)

Am Samstag (20.09.2025) wurden bei hiesiger Polizeiinspektion bislang zwei Einbrüche in Schrebergärten im Bereich Knappengraben gemeldet, bei welchen u.a. ein Stromaggregat entwendet worden war. Durch Zeugenhinweise konnte eine Garage in Neustadt an der Weinstraße ermittelt werden, in welcher das Diebesgut festgestellt werden konnte. Nach einem richterlichen Durchsuchungsbeschluss konnten in der Garage in der Böhlstraße noch weitere Gegenstände, die vermutlich ebenfalls aus Kleingartenanlagen entwendet wurden, sichergestellt werden. Die Eigentümer dieser Gegenstände stehen zur Zeit noch nicht fest. Die Polizei in Neustadt an der Weinstraße bittet Zeugen und weitere Geschädigte, sich bei hiesiger Dienststelle per Telefon unter 06321/854-0 oder per E-Mail an pineustadt@polizei.rlp.de zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Neustadt/Weinstraße
Marion Scharwatz, PHK'in
Telefon: 06321/854-0
E-Mail: pdneustadt.presse@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pd.neustadt

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße
Alle Meldungen Alle
  • 21.09.2025 – 06:59

    POL-PDNW: 33-jähriger Autofahrer rast ohne gültige Fahrerlaubnis durch Sausenheim

    Grünstadt Ortsteil Sausenheim (ots) - Am Samstag, den 20.09.2025 um 23:50 Uhr sollte ein Pkw durch Beamte der Polizeiinspektion Grünstadt in der Leininger Straße in Grünstadt Sausenheim einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterzogen werden. Der Fahrer des Pkw versuchte zunächst zu flüchten und beschleunigte seinen Pkw innerorts deutlich über die erlaubten 30 ...

    mehr
  • 21.09.2025 – 05:25

    POL-PDNW: Cannabis mitgeführt und im Blut

    Neustadt/Weinstraße (ots) - Am 21.09.2025 um 03:30 Uhr wurde ein 17-jährige aus Lambrecht in der Speyerdorfer Straße in 67433 Neustadt/W. einer Verkehrskontrolle unterzogen, als dieser mit einem Miet-E-Scooter unterwegs war. Hierbei konnte festgestellt werden, dass dieser unter dem Einfluss von THC steht. Zudem führte dieser einen Joint, sowie eine geringe Menge Cannabis mit. Daher wurde dem Fahrer eine Blutprobe ...

    mehr
  • 21.09.2025 – 05:23

    POL-PDNW: Nur schnell ein Paket holen...

    Neustadt/Weinstraße (ots) - ... wollte am 21.09.2025 um 01:20 Uhr ein 49-Jähriger aus Neustadt/W., welcher in der Martin-Luther-Straße in 67433 Neustadt/W. mit seinem E-Scooter einer Kontrolle unterzogen wurde. Der Mann gab an, dass er in einer nahegelegenen Paketstation ein Päckchen abholen wollte. Bei diesem konnte jedoch Atemalkoholgeruch während der Überprüfung der Verkehrstüchtigkeit festgestellt werden. Ein ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren