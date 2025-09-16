Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Autobahnpolizei Ahlhorn: Junger Mann schläft während der Fahrt auf der Autobahn 1 in Emstek ein und verursacht Verkehrsunfall

Delmenhorst (ots)

Vermutlich aufgrund von Übermüdung hat am Montag, 15. September 2025, gegen 22:30 Uhr, ein junger Autofahrer einen Verkehrsunfall auf der Autobahn 1 in Emstek verursacht. Gegen ihn ist ein Ermittlungsverfahren eingeleitet worden.

Der 19-Jährige aus Unna war mit einem Kleinwagen auf der Autobahn 1 in Richtung Osnabrück unterwegs. Während eines Überholvorgangs kam er mit dem Auto zunächst nach links von der dreispurigen Fahrbahn ab und prallte in die mittleren Schutzplanken. Von dort schleuderte der Kleinwagen über die gesamte Fahrbahn, kollidierte mit den äußeren Schutzplanken und kam entgegen der Fahrtrichtung auf dem Seitenstreifen zum Stillstand. Es entstanden Schäden in Höhe von ungefähr 5.000 Euro. Der Kleinwagen war nicht mehr fahrbereit.

Der 19-Jährige erlitt leichte Verletzungen und wurde bis zum Eintreffen von Rettungskräften von Ersthelfern versorgt. Ihnen gegenüber und auch in der Befragung durch die Polizei gab er an, am Lenkrad eingeschlafen zu sein und deshalb die Kontrolle verloren zu haben. Der junge Mann wurde später mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gefahren, das er aber noch in der Nacht verlassen konnte. Gegen ihn ist ein Verfahren wegen des Verdachts der Gefährdung des Straßenverkehrs eingeleitet worden. Die Beschlagnahme seines Führerscheins wurde von der Staatsanwaltschaft Oldenburg angeordnet.

