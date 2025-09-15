Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Auffahrunfall in Wardenburg +++ Eine Person verletzt +++ Hoher Sachschaden

Delmenhorst (ots)

Bei einem Auffahrunfall in Wardenburg hat die Verursacherin am Montag, 15. September 2025, gegen 11:50 Uhr, leichte Verletzungen erlitten.

Zur Unfallzeit war ein 44-jähriger Oldenburger mit einem VW auf der Oldenburger Straße zwischen Wardenburg und Tungeln unterwegs. Dabei wollte er nach links auf ein Grundstück abbiegen, musste aufgrund von Gegenverkehr aber zunächst halten. Ihm folgte eine 47-Jährige aus Wardenburg, die die Situation zwar richtig erkannte, in ihrem Kleinwagen mit Automatikgetriebe aber Gas und Bremse verwechselte.

Die 47-Jährige wurde nach dem Aufprall von Rettungskräften versorgt und schließlich mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gefahren. Ihr Kleinwagen war nicht mehr fahrbereit. Insgesamt entstanden Schäden in Höhe von rund 10.000 Euro.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell