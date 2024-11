Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 241104-2: Autofahrer flüchtete vom Unfallort - Blutprobe

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Assistenzsystem meldete Unfall an Feuerwehr

Bei einem Verkehrsunfall in der Nacht zu Montag (4. November) in Bergheim ist der Fahrer (38) eines Kia leicht verletzt worden. Polizisten trafen den mutmaßlichen Fahrer wenig später in der Nähe seiner Wohnanschrift an. Die Beamten des Verkehrskommissariats haben die Ermittlungen wegen des Verdachts der Unfallflucht sowie des Verdachts des Fahrens unter Alkoholeinfluss aufgenommen.

Laut ersten Ermittlungen sollen Zeugen gegen 0.45 Uhr quietschende Reifengeräusche und einen lauten Knall im Bereich einer Linkskurve der Neusser Straße gehört haben. Parallel meldeten Assistenzsysteme des Autos und die Smartwatch des Fahrers den Verkehrsunfall an die Feuerwehr. Der 38-Jährige soll ersten Erkenntnissen zufolge auf der Neusser Straße aus Richtung Paffendorf gefahren und im Bereich einer Linkskurve aus bislang ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn abgekommen sein. Er soll anschließend auf eine Böschung gefahren und an einem Baum zum Stehen gekommen sein. Anschließend sei er von der Unfallstelle geflüchtet.

Alarmierte Polizisten fanden an der Unfallstelle lediglich den stark beschädigten Kia vor. Sie sicherten die Spuren und fertigten eine Verkehrsunfallanzeige. Der Fahrer des Kia war telefonisch nicht mehr erreichbar und sein Gesundheitszustand war unbekannt. Anhand des Notrufs ermittelten die Beamten die Anschrift des mutmaßlichen Fahrzeugführers. In der Nähe der Anschrift trafen sie den leicht verletzten 38-Jährigen als Beifahrer in einem anderen Auto an. Die Polizisten befragten den Mann. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von knapp über 0,5 Promille. Ein Arzt entnahm in einem Krankenhaus auf Anordnung eine Blutprobe. Polizisten stellten den Führerschein des mutmaßlichen Fahrers sicher. (rs)

