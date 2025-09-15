PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Verkehrsunfall auf der B211 in Ovelgönne

Delmenhorst (ots)

Bei einem Verkehrsunfall auf der B211 in Ovelgönne hat ein Autofahrer am Montag, 15. September 2025, 08:30 Uhr, leichte Verletzungen erlitten.

Der 24-jährige Mann aus Bremerhaven war mit einem Renault auf der Mittelorter Straße unterwegs und wollte nach links auf die B211 in Richtung Oldenburg einfahren. Dabei missachtete er die Vorfahrt eines 47-jährigen Emsländers, der die Bundesstraße mit einem Sattelzug in Richtung Brake befuhr.

Durch den Zusammenstoß mit der Sattelzugmaschine erlitt der 24-Jährige Verletzungen, die eine Behandlung in einem Krankenhaus erforderlich machten. Sowohl der Renault als auch die Sattelzugmaschine waren nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit. Es entstanden Schäden in Höhe von ungefähr 17.000 Euro. Bis zur Bergung kam es an der Unfallstelle zu Behinderungen. Die B211 konnte ab ungefähr 10:00 Uhr wieder frei befahren werden.

Rückfragen bitte an:

Albert Seegers
Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch
Pressestelle
Telefon: 04221-1559104
E-Mail: pressestelle@pi-del.polizei.niedersachsen.de
Homepage: https://t.co/aQZG7qf8EJ
Social Media: https://x.com/Polizei_DEL

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell

