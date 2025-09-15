Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Rollerfahrer bei Unfall in Dötlingen schwer verletzt +++ Verursacher entfernt sich vom Unfallort +++ Zeugenaufruf

Delmenhorst (ots)

Bei einem Verkehrsunfall in Dötlingen ist am Montag, 15. September 2025, gegen 06:30 Uhr, ein Rollerfahrer schwer verletzt worden.

Der 61-jährige Mann aus Dötlingen gab gegenüber der Polizei an, dass er bei widrigen Bedingungen mit einem Motorroller auf dem Heideweg in Richtung Dötlingen unterwegs gewesen sei. Zwischen den Straßen "In den Badbergen" und "Krummer Weg" sei ihm in einer Kurve ein Auto entgegengekommen, das ihn zum Ausweichen nach rechts gezwungen habe. Der 61-Jährige kam zu Fall und stürzte auf den Radweg. Er wurde vor Ort notärztlich versorgt und mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gefahren.

Wer zur Unfallzeit auf dem Heideweg unterwegs war und möglicherweise Angaben zum Auto, mit dem die Fahrt nach dem Unfall in Richtung Wildeshausen fortgesetzt wurde, machen kann, wird gebeten, sich unter 04431/941-0 mit der Polizei Wildeshausen in Verbindung zu setzen.

