PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Rollerfahrer bei Unfall in Dötlingen schwer verletzt +++ Verursacher entfernt sich vom Unfallort +++ Zeugenaufruf

Delmenhorst (ots)

Bei einem Verkehrsunfall in Dötlingen ist am Montag, 15. September 2025, gegen 06:30 Uhr, ein Rollerfahrer schwer verletzt worden.

Der 61-jährige Mann aus Dötlingen gab gegenüber der Polizei an, dass er bei widrigen Bedingungen mit einem Motorroller auf dem Heideweg in Richtung Dötlingen unterwegs gewesen sei. Zwischen den Straßen "In den Badbergen" und "Krummer Weg" sei ihm in einer Kurve ein Auto entgegengekommen, das ihn zum Ausweichen nach rechts gezwungen habe. Der 61-Jährige kam zu Fall und stürzte auf den Radweg. Er wurde vor Ort notärztlich versorgt und mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gefahren.

Wer zur Unfallzeit auf dem Heideweg unterwegs war und möglicherweise Angaben zum Auto, mit dem die Fahrt nach dem Unfall in Richtung Wildeshausen fortgesetzt wurde, machen kann, wird gebeten, sich unter 04431/941-0 mit der Polizei Wildeshausen in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Albert Seegers
Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch
Pressestelle
Telefon: 04221-1559104
E-Mail: pressestelle@pi-del.polizei.niedersachsen.de
Homepage: https://t.co/aQZG7qf8EJ
Social Media: https://x.com/Polizei_DEL

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch
Alle Meldungen Alle
  • 15.09.2025 – 10:10

    POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Stark alkoholisierter Autofahrer in Brake kontrolliert

    Delmenhorst (ots) - Aufmerksame Zeugen haben der Polizei Brake am Sonntag, 14. September 2025, einen offenbar stark betrunkenen Autofahrer gemeldet. Die Zeugen hielten sich gegen 19:30 Uhr auf dem Gelände des Kindergartens in der Golzwarder Straße auf, als ein Mann mit einem Auto auf den Parkplatz fuhr. Er stieg aus und ging torkelnd zu einem gegenüberliegenden ...

    mehr
  • 15.09.2025 – 09:00

    POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Brand in einem Bungalow in Wildeshausen

    Delmenhorst (ots) - Am Sonntag, 14. September 2025, ist in einem Bungalow im Berliner Weg in Wildeshausen ein Brand ausgebrochen. Die Kreisfeuerwehr Oldenburg berichtet unter https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/172811/6117343 Durch den Brand sind Schäden in Höhe von ungefähr 100.000 Euro entstanden. Zur Ermittlung der Brandursache wurde gegenüber dem ...

    mehr
  • 14.09.2025 – 22:43

    POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Trunkenheitsfahrt in Nordenham

    Delmenhorst (ots) - Am Samstag gegen 17:12 Uhr ist aufmerksamen Zeugen ein Pkw aufgefallen, der in starken Schlangenlinien zu einem Supermarkt in Einswarden/Nordenham gefahren ist. Der Fahrer des Pkw hat dort Alkohol eingekauft und kann bei Verlassen des Supermarktes durch Polizeibeamte angetroffen werden. Ein freiwilliger Atemalkoholtest vor Ort ergibt einen Wert von 2,70 Promille. Es erfolgt eine Blutentnahme, ein ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren