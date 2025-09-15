PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Mann bei tragischem Unglücksfall in Lemwerder ums Leben gekommen

Delmenhorst (ots)

Bei einem tragischen Unglücksfall in Lemwerder-Ochtum ist am Montag, 15. September 2025, ein Mann ums Leben gekommen.

Nach bisherigem Stand hielt sich der 84-jährige Mann aus Delmenhorst gegen 16:00 Uhr auf dem Hafengelände an der alten Ochtum auf und sah aus der Entfernung, dass sein geparktes Auto ins Hafenbecken gerollt war. Vermutlich hatte der starke Wind das Auto auf dem nicht abschüssigen Gelände ins Wasser gedrückt. Der 84-Jährige begab sich ins Wasser und schwamm zu seinem Auto. Weil er hier angekommen wahrscheinlich feststellte, dass er das Auto nicht aus dem Becken bekommen würde, schwamm er zurück in Richtung Festland, das er wiederum bedingt durch den starken Wind nicht mehr erreichte. Einsatzkräfte der zwischenzeitlich alarmierten Feuerwehr sprangen sofort ins Wasser und suchten an der Stelle, an der der Mann kurz vor ihrem Eintreffen untergegangen war, nach dem 84-Jährigen. Seine Position konnte aber erst mit Hilfe eines Sonarbootes ermittelt werden. Die Bergung aus dem Wasser erfolgte somit erst mit einigem zeitlichem Verzug. Trotz noch eingeleiteter Reanimationsversuche konnte nur noch der Tod des Mannes festgestellt werden. In die Such- und Rettungsmaßnahmen waren rund 50 Einsatzkräfte der Berufsfeuerwehr Delmenhorst, der Freiwilligen Wehren aus den umliegenden Gemeinden und die Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft eingebunden.

Die Angehörigenbenachrichtigung erfolgte zusammen mit einem Kriseninterventionsteam.

