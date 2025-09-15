Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Elsfleth: Unfall mit Beteiligung eines Streifenwagen

Delmenhorst (ots)

Am heutigen Morgen, gegen 08:55 Uhr, war ein Streifenwagen der Polizei auf der Oberrege in Elsfleth auf dem Weg zu einem Einsatz. Hierbei waren Blaulicht und Martinshorn eingeschaltet.

Zeitgleich befuhr ein 79-jähriger Autofahrer mit seinem Dacia die Straße "Am Tidehafen" und wollte auf die Oberrege einbiegen. Dabei missachtete er die Vorfahrt des aufgrund der Verkehrszeichen sowie des Sonder- und Wegerechts bevorrechtigten Streifenwagens, der mit zwei Polizeibeamtinnen besetzt war.

Es kam zum Zusammenstoß der Fahrzeuge. Durch den Aufprall löste der Airbag im VW aus. Beide Insassen des Streifenwagens wurden leicht verletzt. Eine Polizeibeamtin musste zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht werden.

Der 79-jährige Fahrer des Dacia blieb nach ersten Erkenntnissen unverletzt. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden.

Der Unfall wurde aus Neutralitätsgründen durch den Unfalldienst der Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt/Ammerland aufgenommen. Gegen den Unfallverursacher wurde ein Ermittlungsverfahren wegen einer fahrlässigen Körperverletzung eingeleitet.

