PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Cuxhaven mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Verkehrsunfälle mit zwei leicht verletzten Personen und hohen Sachschäden in Bülkau und Otterndorf

Cuxhaven (ots)

Bülkau. Am gestrigen Montag (22.09.2025) kam es gegen 16:45 Uhr auf der Straße Dorf in Bülkau zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei PKW.

Eine 43-jährige Frau aus der Wingst wollte mit ihrem PKW VW von einer Grundstückseinfahrt in die Straße Dorf einbiegen und übersah aus bislang unbekannten Gründen eine 57-jährige Hemmoorerin mit PKW Toyota. Beide Frauen wurden durch den Unfall leicht verletzt. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der geschätzte Gesamtschaden beträgt ca. 20.000 Euro.

Otterndorf. Gegen 17:00 Uhr kam es auf der Cuxhavener Landstraße in Otterndorf zu einem PKW zwischen einem Transporter der Marke Ford und einem PKW VE. Eine 57-jährige Frau aus Osten wollte mit ihrem Transporter in einer Hofeinfahrt neben der Fahrbahn wenden. Ein 61-jähriger Cuxhavener wollte mit seinem PKW den Transporter überholen. In dieser Verkehrssituation kam es zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge, die dadurch erheblich beschädigt wurden. Der Gesamtschaden beträgt ebenfalls ca. 20.000 Euro. Durch den Unfall wurden glücklicherweise keine Personen verletzt.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Cuxhaven
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Stephan Hertz
Telefon: 04721-573-104
E-Mail: pressestelle@pi-cux.polizei.niedersachsen.de
http://ots.de/PI0z7T

Original-Content von: Polizeiinspektion Cuxhaven, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Cuxhaven mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Cuxhaven
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Cuxhaven
Alle Meldungen Alle
  • 23.09.2025 – 09:33

    POL-CUX: Einbruch in Bürgerhaus in Stotel - hoher Sachschaden - Zeugenaufruf

    Cuxhaven (ots) - Loxstedt/Stotel. In der Zeit vom 17.09.2025 bis gestern Mittag kam es zu einem Einbruch in das Bürgerhaus in der Fleester Straße in Stotel. Der bislang unbekannte Täter verschaffte sich durch eine Nebeneingangstür Zutritt ins Objekt. Ob Diebesgut erlangt wurde ist bislang noch unklar. Dadurch, dass diverse Türen aufgebrochen wurden, entstand hoher ...

    mehr
  • 22.09.2025 – 10:33

    POL-CUX: Motorradfahrer stürzt durch Windböe und verletzt sich schwer

    Cuxhaven (ots) - Wurster Nordseeküste/Dorum Neufeld. Am gestrigen Sonntag (21.09.2025) kam es gegen 12:45 Uhr zu einem Verkehrsunfall an der Straße zum Kutterhafen in Dorum-Neufeld. Ein 41-jähriger Neuenkirchener wurde hierbei auf seinem Motorrad von einer starken Windböe erfasst und stürzte dadurch. Er rutschte anschließend in den Seitengraben. Durch den Unfall ...

    mehr
  • 22.09.2025 – 09:30

    POL-CUX: Verkehrsunfallflucht in Loxstedt

    Cuxhaven (ots) - Loxstedt. Am Samstag (20.09.2025) kam es zwischen 12:00 und 13:00 Uhr in der Hohewurthstraße in Loxstedt zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer kollidierte mit seinem Pkw mit einem ordnungsgemäß auf der Fahrbahn in Fahrtrichtung Bahnhofstraße geparkten Skoda. Anschließend entfernte sich der Verursacher unerlaubt vom Unfallort. Der entstandene Sachschaden liegt im ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren