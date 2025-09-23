Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Verkehrsunfälle mit zwei leicht verletzten Personen und hohen Sachschäden in Bülkau und Otterndorf

Cuxhaven (ots)

Bülkau. Am gestrigen Montag (22.09.2025) kam es gegen 16:45 Uhr auf der Straße Dorf in Bülkau zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei PKW.

Eine 43-jährige Frau aus der Wingst wollte mit ihrem PKW VW von einer Grundstückseinfahrt in die Straße Dorf einbiegen und übersah aus bislang unbekannten Gründen eine 57-jährige Hemmoorerin mit PKW Toyota. Beide Frauen wurden durch den Unfall leicht verletzt. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der geschätzte Gesamtschaden beträgt ca. 20.000 Euro.

Otterndorf. Gegen 17:00 Uhr kam es auf der Cuxhavener Landstraße in Otterndorf zu einem PKW zwischen einem Transporter der Marke Ford und einem PKW VE. Eine 57-jährige Frau aus Osten wollte mit ihrem Transporter in einer Hofeinfahrt neben der Fahrbahn wenden. Ein 61-jähriger Cuxhavener wollte mit seinem PKW den Transporter überholen. In dieser Verkehrssituation kam es zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge, die dadurch erheblich beschädigt wurden. Der Gesamtschaden beträgt ebenfalls ca. 20.000 Euro. Durch den Unfall wurden glücklicherweise keine Personen verletzt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cuxhaven, übermittelt durch news aktuell