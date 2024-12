Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemeldung der Polizeiinspektion Leer/Emden für Samstag, d. 07.12.2024

PI Leer/Emden (ots)

Emden - Trunkenheitsfahrt

Emden - In einem Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr muss sich ein 46-jähriger Emder verantworten. Der Mann war am Freitagabend gegen 18:15 Uhr in der Abdenastraße mit einem E-Scooter unterwegs. Dort stürzte er mit seinem Fahrzeug und zog sich leichte Verletzungen zu. Ursächlich für den Sturz könnte eine Einschränkung der Fahrtauglichkeit des Mannes sein. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,02 Promille. Zur Behandlung der Verletzungen und Entnahme einer Blutprobe im Strafverfahren wurde der Mann in ein Krankenhaus verbracht.

Emden - Verkehrsunfallflucht

Emden - Ein 12-jähriges Mädchen aus Emden erlitt am Freitagmorgen gegen 07:35 Uhr leichte Verletzungen, als sie beim Überqueren der Auricher Straße von einem PKW angefahren wurde. Das Kind überquerte mit ihrem geschobenen Fahrrad die Straße an einer für sie Grünlicht anzeigenden Ampelanlage. Ein PKW-Fahrer missachtete den Vorrang und stieß mit dem Kind und dessen Fahrrad zusammen. Das Kind erlitt leichte Verletzungen und das Fahrrad wurde beschädigt. Der PKW-Fahrer setze seine Fahrt nach dem Vorfall unvermittelt fort. Seine Identität konnte bisher nicht festgestellt werden. Den Erkenntnissen zufolge soll es sich bei dem verursachenden PKW um ein rotes Fahrzeug handeln. Das Fahrzeug stieß mit dem Außenspiegel mit dem Mädchen zusammen. Möglicherweise sind sichtbare Beschädigungen an einem Außenspiegel des PKW vorhanden. Zeugen oder Hinweisgeber werden um Kontaktaufnahme mit der Polizei gebeten.

Emden - Fahren ohne Versicherungsschutz

Emden - In der Nacht zum Samstag, gegen 02:20 Uhr, kontrollierten Einsatzkräfte einen 35-jährigen Autofahrer aus Emden. Die Beamten stellten fest, dass für den mitgeführten PKW kein Versicherungsschutz mehr bestand. Das Fahrzeug war erst wenige Stunden zuvor durch das Ordnungsamt der Stadt Emden zwangsentstempelt worden. Der Mann muss sich nun in einem Strafverfahren verantworten.

