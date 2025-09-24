PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Cuxhaven mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Fahrt unter Alkoholeinfluss und ohne Fahrerlaubnis durch Fahrzeugpanne aufgedeckt

Cuxhaven (ots)

Loxstedt/BAB27. Am 23.09.2025, gegen 16:00 Uhr, wurden Beamte des Polizeikommissariats Geestland auf einen auf dem Seitenstreifen stehenden PKW auf der BAB27 aufmerksam und kontrollierten diesen.

Der BMW Mini war in Fahrtrichtung Bremen zwischen den Anschlussstellen Stotel und Hagen nach technischem Defekt liegen geblieben. Bei dem Fahrer, einem 36-jährigen Bremerhavener, wurde Alkoholgeruch festgestellt. Ein daraufhin durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 1,1 Promille. Es folgte eine Blutprobenentnahme. Bei der Überprüfung wurde zudem festgestellt, dass der Bremerhavener nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Entsprechende Verfahren wurden eingeleitet, dem Mann wurde eine Blutprobe entnommen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Cuxhaven
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Stephan Hertz
Telefon: 04721-573-104
E-Mail: pressestelle@pi-cux.polizei.niedersachsen.de
http://ots.de/PI0z7T

Original-Content von: Polizeiinspektion Cuxhaven, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Cuxhaven mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Cuxhaven
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Cuxhaven
Alle Meldungen Alle
  • 24.09.2025 – 13:51

    POL-CUX: Verkehrsunfallflucht auf der BAB27 - Verursacher kann im Nahbereich identifiziert werden

    Cuxhaven (ots) - Loxstedt/BAB27. Am 23.09.2025, etwa gegen 13:10 Uhr, ereignete sich ein Verkehrsunfall auf der BAB27. Ein zunächst unbekannter Verursacher hatte auf der Richtungsfahrbahn Cuxhaven, zwischen den Anschlussstellen Bremerhaven-Süd und -Wulsdorf, mehrere Warnbaken umgefahren. Auf dem Autohof Wulsdorf entdeckten die Beamten einen unfallbeschädigten ...

    mehr
  • 23.09.2025 – 17:30

    POL-CUX: Verkehrsdelikte im Landkreis Cuxhaven

    Cuxhaven (ots) - Landkreis Cuxhaven. In den vergangenen Tagen kam es wieder zu mehreren Verkehrskontrollen. Einige Fahrzeugführer durften ihre Fahrt im Anschluss nicht fortsetzen und müssen teils mit empfindlichen Strafen rechnen. Am Sonntag (21.09.2025) wurde ein 53-jähriger Mann aus Bremen mit seinem PKW auf der BAB27 im Bereich Hagen im Bremischen kontrolliert. Sein Fahrzeug war nicht mehr versichert. Die ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren