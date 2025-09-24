Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Fahrt unter Alkoholeinfluss und ohne Fahrerlaubnis durch Fahrzeugpanne aufgedeckt

Cuxhaven (ots)

Loxstedt/BAB27. Am 23.09.2025, gegen 16:00 Uhr, wurden Beamte des Polizeikommissariats Geestland auf einen auf dem Seitenstreifen stehenden PKW auf der BAB27 aufmerksam und kontrollierten diesen.

Der BMW Mini war in Fahrtrichtung Bremen zwischen den Anschlussstellen Stotel und Hagen nach technischem Defekt liegen geblieben. Bei dem Fahrer, einem 36-jährigen Bremerhavener, wurde Alkoholgeruch festgestellt. Ein daraufhin durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 1,1 Promille. Es folgte eine Blutprobenentnahme. Bei der Überprüfung wurde zudem festgestellt, dass der Bremerhavener nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Entsprechende Verfahren wurden eingeleitet, dem Mann wurde eine Blutprobe entnommen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cuxhaven, übermittelt durch news aktuell