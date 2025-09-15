Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: 25-Jährigen ausgeraubt - Zeugen gesucht

Stuttgart-Ost (ots)

Ein Unbekannter hat am Samstagmorgen (13.09.2025) einen 25 Jahre alten Mann im Bereich des Unteren Schlossgartens ausgeraubt. Der 25-Jährige war gegen 08.30 Uhr im Bereich der Felix-Mendelssohn-Bartholdy-Allee unterwegs, als der unbekannte Mann ihn ansprach und unter Vorhalt einer abgebrochenen Glasflasche Bargeld von ihm forderte. Nachdem der 25-Jährige ihm kein Bargeld übergab, entriss der Mann ihm sein Mobiltelefon und flüchtete. Der Mann war zirka 30 Jahre alt und zirka 170 Zentimeter groß. Er hatte eine normale Statur, eine dunkle Hautfarbe und schwarze Haare. Er war bekleidet mit einer dunklen Jeanshose, einem grauen Hemd und einer grauen Mütze. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189905778 beim Raubdezernat zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell