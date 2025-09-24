PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Verkehrsunfallflucht auf der BAB27 - Verursacher kann im Nahbereich identifiziert werden

Cuxhaven (ots)

Loxstedt/BAB27. Am 23.09.2025, etwa gegen 13:10 Uhr, ereignete sich ein Verkehrsunfall auf der BAB27. Ein zunächst unbekannter Verursacher hatte auf der Richtungsfahrbahn Cuxhaven, zwischen den Anschlussstellen Bremerhaven-Süd und -Wulsdorf, mehrere Warnbaken umgefahren. Auf dem Autohof Wulsdorf entdeckten die Beamten einen unfallbeschädigten Mercedes der C-Klasse. Das Schadensbild passte zu dem Unfallgeschehen. Durch weitere Ermittlungen konnte der Unfallfahrer, ein 48-jähriger Schiffdorfer, festgestellt werden. Diesen erwartet jetzt ein Strafverfahren. Die Schadenshöhe wird auf etwa 10.000 Euro geschätzt.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Cuxhaven
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Stephan Hertz
Telefon: 04721-573-104
E-Mail: pressestelle@pi-cux.polizei.niedersachsen.de
http://ots.de/PI0z7T

Original-Content von: Polizeiinspektion Cuxhaven, übermittelt durch news aktuell

