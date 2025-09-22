Bundespolizeiinspektion Offenburg

BPOLI-OG: Zu Fuß im Gleisbereich unterwegs/Schnellbremsung verursacht

Kehl (ots)

Zwei Personen im Gleisbereich der Europabahn bei Kehl haben am 20. September den Lokführer eines Zuges zu einer Schnellbremsung gezwungen. Der Zug kam noch rechtzeitig zum stehen und die beiden Personen konnten durch einen Mitarbeiter der DB bis zum Eintreffen einer Streife der Bundespolizei festgehalten werden. Die beiden algerischen Staatsangehörigen konnten sich zunächst nicht ausweisen, im Rahmen einer Durchsuchung wurden französische Aufenthaltstitel aufgefunden. Für die Einreise erforderliche Pässe konnten beide Personen nicht vorweisen. Wegen des Verdachts der versuchten unerlaubten Einreise wurden beide nach Frankreich zurückgewiesen. Zusätzlich müssen sie mit Anzeigen wegen des gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr rechnen.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Offenburg, übermittelt durch news aktuell