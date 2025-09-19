Bundespolizeiinspektion Offenburg

BPOLI-OG: Mehrfach gesuchter Straftäter festgenommen

Kehl (ots)

Am Donnerstagabend (18.09.) wurde ein mehrfach gesuchter Straftäter bei einem Halt des grenzüberschreitenden Fernzugs im Bahnhof Kehl von der Bundespolizei festgenommen.

Der georgische Staatsangehörige befand sich auf dem Weg von Paris nach Stuttgart. Bei der Überprüfung seines Reisepasses wurde festgestellt, dass gegen ihn drei Haftbefehle wegen Diebstahls mit einer Ersatzfreiheitsstrafe von insgesamt 55 Tagen vorlagen. Zudem bestand der Verdacht der versuchten unerlaubten Einreise. Der 45-Jährige wurde in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.

