Bundespolizeiinspektion Offenburg

BPOLI-OG: Mehrfach gesuchter Straftäter festgenommen

Kehl (ots)

Am Donnerstagabend (18.09.) wurde ein mehrfach gesuchter Straftäter bei einem Halt des grenzüberschreitenden Fernzugs im Bahnhof Kehl von der Bundespolizei festgenommen.

Der georgische Staatsangehörige befand sich auf dem Weg von Paris nach Stuttgart. Bei der Überprüfung seines Reisepasses wurde festgestellt, dass gegen ihn drei Haftbefehle wegen Diebstahls mit einer Ersatzfreiheitsstrafe von insgesamt 55 Tagen vorlagen. Zudem bestand der Verdacht der versuchten unerlaubten Einreise. Der 45-Jährige wurde in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Offenburg
Jana Disch
Telefon: 0781/9190-1010
E-Mail: bpoli.offenburg.oea@polizei.bund.de

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Offenburg, übermittelt durch news aktuell

  • 18.09.2025 – 10:28

    BPOLI-OG: Unbekannte legen Fahrrad ins Gleis/ Bundespolizei ermittelt und sucht Zeugen

    Bühl (ots) - Bislang Unbekannte haben am Bahnhof Bühl ein Fahrrad in die Gleise gelegt. Ein Güterzug auf dem Weg von Offenburg nach Karlsruhe konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und überrollte am 18. September gegen 02:15 Uhr das im Gleis liegende Fahrrad. Hierdurch wurde die Zuleitung des Bremszylinders beschädigt. Noch in der selben Nacht meldete ein weiterer ...

    mehr
  • 18.09.2025 – 07:55

    BPOLI-OG: Festnahme im Fernreisebus: Tochter bezahlt Geldstrafe

    Kehl (ots) - Am frühen Donnerstagmorgen (18.09.25) kontrollierten Beamte der Bundespolizei in Kehl einen Fernreisebus. Dabei wies sich eine 56-Jährige mit einem rumänischen Reisepass aus. Die Überprüfung der Personalien ergab eine Ausschreibung zur Festnahme wegen gemeinschaftlichen Diebstahls. Die von der Frau kontaktierte Tochter bezahlte die geforderte ...

    mehr
