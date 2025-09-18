Bundespolizeiinspektion Offenburg
BPOLI-OG: Festnahme im Fernreisebus: Tochter bezahlt Geldstrafe
Kehl (ots)
Am frühen Donnerstagmorgen (18.09.25) kontrollierten Beamte der Bundespolizei in Kehl einen Fernreisebus. Dabei wies sich eine 56-Jährige mit einem rumänischen Reisepass aus. Die Überprüfung der Personalien ergab eine Ausschreibung zur Festnahme wegen gemeinschaftlichen Diebstahls. Die von der Frau kontaktierte Tochter bezahlte die geforderte Geldstrafe, sodass die Mutter einer 25-tägigen Haftstrafe entging.
