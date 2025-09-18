PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeiinspektion Offenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Bundespolizeiinspektion Offenburg

BPOLI-OG: Festnahme im Fernreisebus: Tochter bezahlt Geldstrafe

Kehl (ots)

Am frühen Donnerstagmorgen (18.09.25) kontrollierten Beamte der Bundespolizei in Kehl einen Fernreisebus. Dabei wies sich eine 56-Jährige mit einem rumänischen Reisepass aus. Die Überprüfung der Personalien ergab eine Ausschreibung zur Festnahme wegen gemeinschaftlichen Diebstahls. Die von der Frau kontaktierte Tochter bezahlte die geforderte Geldstrafe, sodass die Mutter einer 25-tägigen Haftstrafe entging.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Offenburg
Sina Kappus
Telefon: 0781/9190-1010
E-Mail: bpoli.offenburg.oea@polizei.bund.de

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Offenburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeiinspektion Offenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Bundespolizeiinspektion Offenburg
Weitere Meldungen: Bundespolizeiinspektion Offenburg
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren