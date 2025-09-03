PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Wasserschutzpolizeiinspektion Oldenburg

WSPI-OLD: Überladenes Seeschiff in Wilhelmshaven

Wilhelmshaven (ots)

Am 02.09.2025, gegen 22:00 Uhr, kontrollieren Beamte der Wasserschutzpolizei im Hafen von Wilhelmshaven ein deutsches Frachtschiff bezüglich der Einhaltung des Beladungszustandes. Es gab Hinweise, dass das 75m Lange mit Splitt beladene Seeschiff eine zu große Menge Fracht an Bord aufgenommen hatte. An Bord des Schiffes wurden anhand der ermittelten Tiefgänge eine Überladung von ca. 57t Splitt festgestellt. Gegen den 40jährigen verantwortlichen Ladungsoffizier wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. Ermittlungen bezüglich einer möglichen Gewinnabschöpfung werden mit der zuständigen Dienststelle abgesprochen.

Loers PHK

Rückfragen bitte an:

Wasserschutzpolizeiinspektion
WSPSt Wilhelmshaven
Telefon: 04421/ 942-832
E-Mail: esd@wsp-whv.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Wasserschutzpolizeiinspektion Oldenburg, übermittelt durch news aktuell

