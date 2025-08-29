Wasserschutzpolizeiinspektion Oldenburg

WSPI-OLD: Frachter kollidiert mit Seeschleuse

Wilhelmshaven (ots)

Der 48-jährige Kapitän eines Frachtschiffes unter Marshall Island Flagge kollidiert beim Einschleusen in den Wilhelmshavener Hafen mit dem Bunker am Außenhaupt der Westkammer. An dem 113 Meter langen, mit Split beladenen Schiff, wird die Bugspitze komplett eingedrückt. An der Schleuse entsteht ein nur geringer Sachschaden. Die Funktion der Seeschleuse ist nicht eingeschränkt. Durch einen Bedienungsfehler des Kapitäns wird ein Maschinenausfall verursacht. Die Kollision kann, obwohl das Schiff mit einem Hafenlotsen besetzt ist, nicht mehr verhindert werden. Die Wasserschutzpolizei Wilhelmshaven hat die Ermittlungen aufgenommen.

