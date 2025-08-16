PRESSEPORTAL Presseportal Logo

WSPI-OLD: WSPI-OLD: Binnenschiff durchfährt die Eisenbahnbrücke bei Drielake und wird dabei stark beschädigt

Oldenburg (ots)

Am 16.08.2025, gegen 13:05 Uhr, kommt es bei der Durchfahrt eines Binnenmotorschiffs durch die nicht gehobene Eisenbahnbrücke Oldenburg-Drielake, in Richtung Küstenkanal (Flussaufwärts), zu einer Berührung mit dem Brückenkörper, wodurch das Steuerhaus stark beschädigt wird. Der hinter dem Steuerhaus abgestellte PKW wird ebenfalls beschädigt, und verrutscht leicht, stürzt aber nicht ins Wasser. Es wurde niemand verletzt, es sind keine Betriebsstoffe ausgetreten. Es befand sich nur leichter Farbabrieb an der Unterseite der Brücke, welche für die Dauer von ca. 2 Stunden gesperrt wurde. Nach eingehender Überprüfung durch die Wasser- und Schifffahrtsverwaltung sowie die Deutsche Bahn wurde die Strecke wieder freigegeben. Ein Weiterfahrtverbot für das Binnenmotorschiff wurde durch die Verkehrszentrale Bremen ausgesprochen. Die Wasserschutzpolizei Brake ermittelt derzeit die Ursache für den Unfall. Weitere Auskünfte erteilt die WSP-Station Brake unter 04401-707580.

