Bundespolizeiinspektion Offenburg

BPOLI-OG: 37-Jähriger entfernt Seiten aus Reisepass: Verdacht der unerlaubten Einreise und Veränderung von amtlichen Ausweisen

Kehl (ots)

Ein albanischer Staatsangehöriger wurde am Dienstagmittag (16.09.) in einem grenzüberschreitenden Fernzug, der im Bahnhof Kehl hielt, kontrolliert. Da sich kein Einreisestempel in seinem Reisepass befand, war nicht ermittelbar, seit wann sich der 37-Jährige im Schengenraum aufhält. Bei der Durchsicht des Dokuments wurde zudem festgestellt, dass einige Passseiten entfernt worden waren. In der Befragung gab der Mann an, seit längerer Zeit in Frankreich zu leben. Es besteht der Verdacht, dass er sich bereits seit Längerem unerlaubt im Schengenraum aufhält. Ihn erwartet eine Anzeige wegen Veränderung von amtlichen Ausweisen sowie versuchter unerlaubter Einreise. Nach Abschluss der Maßnahmen wurde er nach Frankreich zurückgewiesen.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Offenburg
Jana Disch
Telefon: 0781/9190-1010
E-Mail: bpoli.offenburg.oea@polizei.bund.de

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Offenburg, übermittelt durch news aktuell

