Bundespolizeiinspektion Offenburg

BPOLI-OG: 27-Jährige wendet Gefängnisaufenthalt ab - Geldstrafe bezahlt

Kehl (ots)

Im Rahmen der vorübergehend wiedereingeführten Binnengrenzkontrollen wurde am Montagabend (15.09.) eine französische Staatsangehörige an einer Straßenbahnhaltestelle in Kehl von der Bundespolizei festgenommen. Bei der Kontrolle der 27-Jährigen stellte sich heraus, dass gegen sie ein Haftbefehl wegen Diebstahls vorlag. Außerdem wurde bei ihr eine kleine Menge Cannabis gefunden. Durch das Bezahlen der Geldstrafe konnte sie eine 15-tägige Haftstrafe abwenden. Sie muss jedoch mit einer Anzeige wegen der unerlaubten Einfuhr von Cannabis rechnen.

