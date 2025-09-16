Bundespolizeiinspektion Offenburg

BPOLI-OG: Grenzkontrolle in Kehl: gefälschte Identitätskarte aus dem Verkehr gezogen

Kehl (ots)

Am Dienstag, dem 16.09., wurde ein algerischer Staatsangehöriger gegen 00:40 Uhr am Bahnhof Kehl von der Bundespolizei kontrolliert. Der 28-Jährige war zuvor mit einem Fernreisebus über den Grenzübergang Kehl-Europabrücke aus Frankreich eingereist. Gegenüber den Beamten konnte der Mann keine gültigen Grenzübertrittspapiere vorlegen. Bei der Durchsuchung seiner Person wurden eine totalgefälschte spanische Identitätskarte und eine geringe Menge Cannabis gefunden. Nach Abschluss aller erforderlichen Maßnahmen wurde er nach Frankreich zurückgewiesen. Ihn erwartet eine Anzeige wegen des Verschaffens falscher amtlicher Ausweise, der unerlaubten Einfuhr von Cannabis und der versuchten unerlaubten Einreise. Das Betäubungsmittel und das gefälschte Dokument wurden sichergestellt.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Offenburg, übermittelt durch news aktuell