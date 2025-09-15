Bundespolizeiinspektion Offenburg

BPOLI-OG: Grenzkontrollen in Kehl: Urkundenfälschung festgestellt

Kehl (ots)

Am Samstagmorgen (13.09.25) kontrollierte Beamte der Bundespolizei einen ICE im Rahmen der temporär wiedereingeführten Grenzkontrollen in Kehl. Ein 24-Jähriger legte zur Kontrolle eine Fotografie einer italienischen Identitätskarte auf seinem Handy vor. Es bestanden erhebliche Zweifel an der Echtheit des Dokuments, weshalb er die Beamten zur Dienststelle begleiten musste. Ermittlungen ergaben, dass es sich bei dem jungen Mann um einen tunesischen Staatsangehörigen handelt, der im Anschluss an die polizeilichen Maßnahmen mit Anzeigen wegen Urkundenfälschung und versuchter unerlaubter Einreise nach Frankreich zurückgewiesen wurde.

