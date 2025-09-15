PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Bundespolizeiinspektion Offenburg

BPOLI-OG: Festnahme im Fernreisebus - 30 Tage Haft

Kehl (ots)

Am frühen Sonntagmorgen (14.09.25) kontrollierte die Bundespolizei einen Fernreisebus am Grenzübergang Kehl-Europabrücke. Ein 28-Jähriger wies sich dabei mit einer türkischen Identitätskarte aus. Wegen des Verdachts der versuchten unerlaubten Einreise begleitete er die Beamten zur Dienststelle. Die Überprüfung seiner Personalien ergab zudem eine Ausschreibung zur Festnahme wegen einer früheren versuchten unerlaubten Einreise. Da der der türkische Staatsangehörige die geforderte Geldstrafe nicht bezahlen konnte, muss er nun ersatzweise 30 Tage in Haft.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Offenburg
Sina Kappus
Telefon: 0781/9190-1010
E-Mail: bpoli.offenburg.oea@polizei.bund.de

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Offenburg

