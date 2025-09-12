Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Weyhe - Cabrio aufgeschlitzt ---

Diepholz (ots)

Unbekannte Täter haben in der Nacht zum Donnerstag das Dach eines BMW Cabrios im Nachtigallenweg aufgeschlitzt. In der Zeit zwischen 18.30 Uhr und 07.30 Uhr schnitten die Unbekannten das Stoffverdeck auf, um so in das Fahrzeuginnere zu gelangen. Sie entwendeten ein Radio, einen Diskplayer und diverse Kleinigkeiten. Die Schadenshöhe steht noch nicht fest. Die Polizei Weyhe, Tel. 0421 / 80660, bittet um Hinweise.

Original-Content von: Polizeiinspektion Diepholz, übermittelt durch news aktuell