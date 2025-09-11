Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Diepholz - "Sicherheit erfahren" geht in die letzte Runde ---

Diepholz (ots)

Bewegung, Begegnung und bewusstes Verhalten im Straßenverkehr - das ist die Idee hinter der Veranstaltungsreihe "Sicherheit erfahren", die seit 2023 in Diepholz läuft.

Am Dienstag, 16. September 2025, findet nun die letzte Tour des Jahres statt.

Das Konzept der Reihe ist so einfach wie wirkungsvoll: Rund zweistündige, geführte Radtouren durch Diepholz verbindet praxisnahe Verkehrssicherheit mit kriminalpräventiven Tipps. Unter fachkundiger Anleitung lernen die Teilnehmenden beispielsweise den sicheren Umgang mit Verkehrsknotenpunkten, das richtige Verhalten im Straßenraum oder frischen ihr Wissen über Verkehrsregeln auf. Gleichzeitig wird das Bewusstsein für Kriminalprävention und das persönliche Sicherheitsgefühl gestärkt. Neu in diesem Jahr: Jede Tour hatte einen eigenen thematischen Schwerpunkt - von der "Kreiseltour" über das praktische Anwenden von Verkehrsregeln bis hin zu Technik-Checks und Wartungstipps.

Die Abschlusstour am 16. September steht unter dem Motto "Alte Regeln neu erleben - Rückblick und Vertiefung". Treffpunkt ist um 16 Uhr am Rathaus Diepholz. Ein verkehrssicheres Fahrrad sowie das Tragen eines Helms werden empfohlen. Die Teilnahme ist kostenlos, die Teilnehmerzahl jedoch auf zehn Personen begrenzt. Anmeldungen sind telefonisch unter 05441/9090 oder per E-Mail an buergerservice@stadt-diepholz.de möglich.

Original-Content von: Polizeiinspektion Diepholz, übermittelt durch news aktuell