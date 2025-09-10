PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Diepholz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Stuhr - Abgelenkt und EC-Karte entwendet ---

Diepholz (ots)

Einer Seniorin wurde am Dienstagmittag gegen 13.30 Uhr die EC-Karte entwendet. Der Dieb hat danach Geld von ihrem Konto abgehoben.

Im Vorraum der Sparkasse in der Heiligenroder Straße wurde die Seniorin abgelenkt und gleichzeitig die EC-Karte entwendet. Nach dem Diebstahl hob der Täter noch Bargeld vom Konto der Seniorin ab.

Hinweise nimmt die Polizei Weyhe, Tel. 0421 / 80660, entgegen. Die Polizei rät, bei Geldabhebungen darauf zu achten, nicht beobachtet zu werden. Weitere Hinweise und Tipps unter www.polizei-beratung.de

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Diepholz
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Thomas Gissing
Telefon: 05441 / 971-0 (Durchwahl -104)
Mobil: 0152/09480104
www.pi-dh.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Diepholz, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Diepholz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Diepholz
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Diepholz
Alle Meldungen Alle
  • 10.09.2025 – 10:39

    POL-DH: --- Bassum - Unfallflüchtige meldet sich bei der Polizei ---

    Diepholz (ots) - Am Dienstagnachmittag gegen 15.30 Uhr kollidierten an der Einmündung B 51 / B 61 zwei Pkw, danach flüchtete eine Fahrerin zunächst. Die 51-jährige Pkw-Fahrerin wollte von der B 51 nach links auf die B 61 abbiegen. Dabei kollidierte sie mit dem Pkw einer 74-jährigen Fahrerin, die die B 51 im Gegenverkehr in Richtung Bremen befuhr. Nach dem Unfall ...

    mehr
  • 09.09.2025 – 11:20

    POL-DH: --- Weyhe - Falsche Handwerker ---

    Diepholz (ots) - Ein Seniorenehepaar in der Bremer Straße ist am Montagvormittag gegen 11.00 Uhr Opfer von falschen Handwerkern geworden. Zwei unbekannte Männer hatten an der Haustür geklingelt und sich als Mitarbeiter des örtlichen Wasserversorgers ausgegeben. Da sie Reparaturarbeiten ausführen müssten, ließen die Senioren die Beiden ins Haus. Die unbekannten Männer lenkten die Senioren ab und entwendeten u.a. ...

    mehr
  • 09.09.2025 – 10:43

    POL-DH: --- Weyhe - Pedelec-Fahrer schwer verletzt ---

    Diepholz (ots) - Ein 34-jähriger Pedelec-Fahrer ist am Montagmorgen gegen 06.30 Uhr bei einem Verkehrsunfall an der Kreuzung Kirchweyher Straße / Im Mühlengrunde schwer verletzt worden. Der 35-jährige Fahrer eines Transporters befuhr die Straße Im Mühlengrunde und wollte nach rechts auf die Kirchweyher Straße in Richtung Bremen einbiegen. Hierbei übersah er den Pedelec-Fahrer, der auf der Kirchwehyer Straße ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren