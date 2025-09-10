Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Stuhr - Abgelenkt und EC-Karte entwendet ---

Diepholz (ots)

Einer Seniorin wurde am Dienstagmittag gegen 13.30 Uhr die EC-Karte entwendet. Der Dieb hat danach Geld von ihrem Konto abgehoben.

Im Vorraum der Sparkasse in der Heiligenroder Straße wurde die Seniorin abgelenkt und gleichzeitig die EC-Karte entwendet. Nach dem Diebstahl hob der Täter noch Bargeld vom Konto der Seniorin ab.

Hinweise nimmt die Polizei Weyhe, Tel. 0421 / 80660, entgegen. Die Polizei rät, bei Geldabhebungen darauf zu achten, nicht beobachtet zu werden. Weitere Hinweise und Tipps unter www.polizei-beratung.de

