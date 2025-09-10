Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Bassum - Unfallflüchtige meldet sich bei der Polizei ---

Diepholz (ots)

Am Dienstagnachmittag gegen 15.30 Uhr kollidierten an der Einmündung B 51 / B 61 zwei Pkw, danach flüchtete eine Fahrerin zunächst.

Die 51-jährige Pkw-Fahrerin wollte von der B 51 nach links auf die B 61 abbiegen. Dabei kollidierte sie mit dem Pkw einer 74-jährigen Fahrerin, die die B 51 im Gegenverkehr in Richtung Bremen befuhr. Nach dem Unfall verließ die 51-Jährige den Unfallort und meldete sich später bei der Polizei. Gegen sie wird nun wegen Verkehrsunfallflucht ermittelt. Verletzt wurde bei dem Verkehrsunfall keiner, an den Fahrzeugen entstand jedoch ein Schaden von zusammen ca. 5000 Euro.

Original-Content von: Polizeiinspektion Diepholz, übermittelt durch news aktuell