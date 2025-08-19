Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI: Zivile Kontrollen gegen Einbruchskriminalität

Wiesbaden (ots)

1. Zivile Kontrollen gegen Einbruchskriminalität,

Wiesbaden,

Nacht zum 19.08.2025,

(am) In der Nacht auf Dienstag führten Polizeikräfte der Polizeidirektion Wiesbaden zivile Kontrollen im Stadtgebiet durch. Ziel der Maßnahmen war es, potentielle Wohnungseinbrecher frühzeitig zu erkennen und Straftaten zu verhindern.

Die eingesetzten Zivilkräfte ergänzten und unterstützten die ohnehin täglich präsenten uniformierten Streifen. Im Zuge der Kontrollmaßnahmen wurden insgesamt 14 Personen kontrolliert. Dabei konnten Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz und das Waffengesetz festgestellt werden.

Das wichtigste Hilfsmittel zur Verhinderung von Einbrüchen ist und bleibt die Bevölkerung. Sollten Sie etwas Verdächtiges feststellen, zögern Sie nicht und kontaktieren Sie das für Ihren Wohnort zuständige Polizeirevier. Denn effektiver Einbruchsschutz beginnt mit einer aufmerksamen Nachbarschaft.

