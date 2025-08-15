Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI: Auseinandersetzung in der Schwalbacher Straße +++ Frau unsittlich berührt +++ Personenkontrolle - Betäubungsmittel und Waffen sichergestellt +++ Einbrüche

Wiesbaden (ots)

1. Auseinandersetzung in der Schwalbacher Straße, Wiesbaden, Schwalbacher Straße, 15.08.2025, 02:00 Uhr bis 02:10 Uhr

(pl)In der Nacht zum Freitag kam es in der Schwalbacher Straße zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei Männern. Ersten Erkenntnissen zufolge gerieten ein 27-jähriger Mann und dessen Kontrahent in Folge eines Streits gegen 02:00 Uhr in eine handfeste Auseinandersetzung, in deren Verlauf der 27-Jährige geschlagen und am Boden liegend getreten worden sein soll. Nach der Auseinandersetzung sei der Angreifer mit seinen zwei Begleitpersonen in Richtung Faulbrunnenplatz geflüchtet. Der Flüchtige wurde als ca. 20 Jahre alt, mit schwarzen kurzen gelockten Haaren, einem blauen T-Shirt, einer schwarzen Hose und schwarzen Schuhen beschrieben. Bei den beiden Begleitpersonen habe es sich um einen etwa 35 Jahre alten, dunkelhaarigen Mann mit einer weißen Weste über dunkler Kleidung und um eine ca. 25 Jahre alte, blonde Frau mit einem weißen Kleid gehandelt. Hinweise nimmt das Haus des Jugendrechts unter der Telefonnummer (0611) 345-0 entgegen.

2. Frau unsittlich berührt,

Wiesbaden, Zietenring, 15.08.2025, 01:30 Uhr

(pl)Eine 25-jährige Frau wurde in der Nacht zum Freitag von einem unbekannten Mann sexuell belästigt. Die 25-Jährige befand sich gegen 01.30 Uhr auf dem Nachhauseweg, als sie im Bereich des Zietenrings von einem Mann belästigt und unsittlich berührt worden sei. Die Geschädigte habe den Fremden schließlich wegstoßen können, woraufhin dieser in Richtung Seerobenstraße geflüchtet sei. Der Täter soll etwa 30 Jahre alt sowie ca. 1,85 Meter groß gewesen sein und ein "südländisches" Erscheinungsbild sowie einen Schnurrbart gehabt haben. Getragen habe er ein braunes T-Shirt, eine lange blaue Jeans und Turnschuhe. Hinweise nimmt die Wiesbadener Kriminalpolizei unter der Telefonnummer (0611) 345-0 entgegen.

3. Personenkontrolle - Betäubungsmittel und Waffen sichergestellt, Wiesbaden, Dotzheimer Straße, 14.08.2025, 20.40 Uhr

(pl)In der Dotzheimer Straße wurde am Donnerstagabend ein mutmaßlicher Drogendealer kontrolliert und festgenommen. Zwei Polizeibeamte kontrollierten gegen 20:40 Uhr einen 25-jährigen Mann im Rahmen ihrer Streife. Hierbei wurden bei einer Durchsuchung des Mannes und seiner mitgeführten Tasche neben Haschisch und Kokain auch noch eine geladene Schusswaffe, ein Schlagstock und ein Einhandmesser aufgefunden und sichergestellt. Der 25-Jährige wurde festgenommen und ein entsprechendes Ermittlungsverfahren eingeleitet.

4. Schule von Einbrechern heimgesucht,

Wiesbaden-Sonnenberg, Am Schlossberg, 26.07.2025, 14:00 Uhr bis 14.08.2025, 11.30 Uhr

(pl)Innerhalb der vergangenen drei Wochen wurde in der Straße "Am Schlossberg" in Sonnenberg eine Schule von Einbrechern heimgesucht. Die Täter verschafften sich zwischen Samstag, den 26.07.2025 und Donnerstag, den 14.08.2025 durch ein aufgehebeltes Fenster Zutritt in das Schulgebäude und brachen dort in weitere Räumlichkeiten ein. Über mögliches Diebesgut ist derzeit noch nichts bekannt. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 3.500 Euro geschätzt. Hinweise nimmt das 3. Polizeirevier unter der Telefonnummer (0611) 345-0 entgegen.

5. Friseurläden angegangen,

Wiesbaden-Rheingauviertel, Rüdesheimer Straße und Westend, Westendstraße, Mittwoch, 13.08.2025, 15:00 Uhr bis Donnerstag, 14.08.2025, 13:00 Uhr

(ro)Zwischen Mittwoch und Donnerstag standen gleich zwei Friseursalons im Fokus von Einbrechern.

Unbekannte Täter näherten sich am Donnerstag gegen 05:00 Uhr einem auch gewerblich genutzten Mehrfamilienhaus in der Rüdesheimer Straße und drangen über ein aufgehebeltes Fenster ins Innere des Geschäfts ein. Hierbei lösten sie die Alarmanlage aus. Bevor sie sich dann eilig aus dem Staub machten, ließen sie noch Bargeld aus dem Kassenbereich mitgehen.

Zwischen Mittwoch, 15:00 Uhr und Donnerstag, 13:00 Uhr machten sich Einbrecher an einem Friseursalon in der Westendstraße zu schaffen. Sie versuchten mit einem Werkzeug ein Fenster des im Erdgeschoss gelegenen Salons aufzubrechen. Dies scheiterte, sodass die Täter von ihrem Vorhaben abließen und unerkannt flüchteten.

Zeuginnen und Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer (0611) 345-0 mit der Kriminalpolizei in Verbindung zu setzen.

6. Baumaschinen entwendet,

Wiesbaden-Nordost, Parkstraße, Festgestellt: Donnerstag, 14.08.2025, 10:55 Uhr

(ro)Diebe waren in den vergangenen Tagen auf einem Baustellengelände in der Parkstraße unterwegs. Die Täter näherten sich zu einem bislang unbekannten Zeitpunkt der Baustelle und ließen Baumaschinen im Wert von mehreren Tausend Euro aus einem Container mitgehen. Zuvor versetzten sie einen Betonblock mit einem Kran, um in den Container zu gelangen. Hinweise bitte an das 3. Polizeirevier unter der Rufnummer (0611) 345-2340.

Original-Content von: Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell