Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI: +++ Drei Mädchen in Freibad unsittlich berührt +++ Polizei sucht Zeugen für illegales Autorennen +++ Trickbetrüger in Seniorenwohnheim +++

Wiesbaden (ots)

1. Drei Mädchen in Freibad unsittlich berührt, Wiesbaden-Biebrich, Wörther-See-Straße, 13.08.2025, 17:15 Uhr

(pl) Drei Mädchen im Alter zwischen 13 und 14 Jahren wurden am Mittwochnachmittag im Freibad in der Wörther-See-Straße von zwei 29 und 39 Jahre alten Männern unsittlich berührt. Das Duo soll die Mädchen gegen 17:15 Uhr im Schwimmbecken umkreist und sie dann unter Wasser unsittlich berührt haben. Die unmittelbar hinzugezogenen Bademeister nahmen die beiden Männer mit ins Büro, so dass diese schließlich von den verständigten Polizeikräften festgenommen werden konnten. Die beiden Festgenommenen müssen sich nun in einem Ermittlungsverfahren verantworten.

2. Polizei sucht Zeugen für illegales Autorennen,

Wiesbaden, Alte Schmelze,

Dienstag, 12.08.2025, 02:50 Uhr

(am) In der Nacht von Montag auf Dienstag beobachteten Zeugen ein Auto, das lautstark mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit durch die Straße "Alte Schmelze" fuhr. Gegen 02:50 Uhr riss der verursachte Lärm des weißen VW Golfs mehrere Anwohner aus ihrem Schlaf. Diese konnten beobachten, wie das Tatfahrzeug die Straße weit über der zugelassenen Höchstgeschwindigkeit von 50 km/h entlangfuhr. Die Tat wurde von einem unbekannten Zeugen aus einem grauen BMW X5 heraus gefilmt.

Der Regionale Verkehrsdienst in Wiesbaden hat die Ermittlungen wegen des Verdachts auf ein verbotenes Kraftfahrzeugrennen aufgenommen und sucht weitere Zeugen. Personen, denen die Fahrzeuge in dieser Nacht aufgefallen sind, sollen sich bitte bei der Polizei unter der Rufnummer (0611) 345-2540 melden.

3. Trickbetrüger in Seniorenwohnheim,

Wiesbaden, Biebricher Allee, Mittwoch, 13.08.2025, 16:40 Uhr

(wie) Am Mittwochnachmittag sind Unbekannte in ein Wiesbadener Seniorenwohnheim eingedrungen und haben versucht die Einwohner zu bestehlen. Das Pärchen betrat gegen 16:40 Uhr das Gebäude in der Biebricher Allee und ging darin von Zimmer zu Zimmer und gab an, Kaffee und Kuchen bringen zu wollen. Allerdings sahen sich die beiden jeweils nur in den Zimmern um und suchten offensichtlich nach Wertgegenständen. Nach bisherigen Kenntnissen gelang es den Täter nicht, etwas zu entwenden. Als sie von einer Unbeteiligten angesprochen wurden, flohen sie mit einem schwarzen BMW in Richtung der A 66. Beschrieben wurden die Täter als:

Täter 1

Männlich, circa 30 Jahre alt, kräftig gebaut, circa 165 cm groß, dunkle kurze Haare, weißes T-Shirt, hellblaue Hose, weiße Sneaker, Kinnbart, Tattoo am rechten Unterarm

Täter 2

Weiblich, circa 165 cm groß, kräftige Statur, schwarzes langes Kleid, dunkle Haare zum Dutt hochgesteckt

Die Ermittler der Kriminalpolizei erbitten Hinweise unter der Rufnummer 0611/ 345-0.

Original-Content von: Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell