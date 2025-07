Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Konstanz und des Polizeipräsidiums Konstanz - Nachtragsmeldung zu versuchtem Raub an der Bushaltestelle Taborweg (03.07.2025)

Konstanz (ots)

Wie bereits berichtet, ist es am Dienstagvormittag an der Bushaltestelle Taborweg in der Wollmatinger Straße zu einem versuchten Raub gekommen. Die Erstmeldung findet sich unter: http://presseportal.de/blaulicht/pm/110973/6067622

Im Zuge der Ermittlungen des Kriminalkommissariats Konstanz stellte die Staatsanwaltschaft Konstanz einen Antrag auf Erlass eines Haftbefehls gegen den 44-jährigen Tatverdächtigen. Eine Haftrichterin am Amtsgericht Konstanz ordnete am Mittwoch die Untersuchungshaft an.

Der 44-Jährige befindet sich nunmehr in einer Justizvollzugsanstalt.

Die Ermittlungen des Kriminalkommissariats Konstanz dauern an.

