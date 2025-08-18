Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI: 23-Jährige sexuell belästigt +++ Frauen auf Damentoilette angegriffen +++ Erst unsittlich berührt, dann geschlagen +++ 82-Jähriger entblößt sich vor Kindern

Wiesbaden (ots)

1. 23-Jährige sexuell belästigt,

Wiesbaden-Biebrich, Rathausstraße,

Samstag, 23:15 Uhr

(am) Am späten Samstagabend wurde eine junge Frau in der Rathausstraße in Wiesbaden von einem Unbekannten unsittlich berührt. Gegen 23:15 Uhr war die 23-Jährige unterwegs, als sie von dem Täter belästigt wurde. Als sie ihn abwies, packte er beim Vorgehen an ihr Gesäß und flüchtete. Der Täter soll im Alter zwischen 25 und 30 Jahren und etwa 1,65 Meter groß gewesen sein. Zudem soll er eine schmale Statur, dunkle Haare und Vollbart und ein schwarzes T-Shirt, eine dunkelgraue kurze Hose und einen dunklen Rucksack getragen haben. Hinweise zu dem Täter nimmt die Polizei in Wiesbaden unter der Rufnummer (0611) 345-0 entgegen.

2. Frauen auf Damentoilette angegriffen,

Wiesbaden, Goldgasse,

Samstag, 01:40 Uhr

(am) In der Nacht auf Samstag wurden zwei junge Frauen von einer Unbekannten auf der Toilette einer Gaststätte attackiert. Gegen 01:40 Uhr befanden sich die 19- und 20-Jährige auf der Toilette einer Gaststätte in der Goldgasse, als sie von der unbekannten Täterin an den Haaren gezogen wurden und eine Tasche gegen den Kopf geschlagen bekommen haben. Daraufhin entfernt sich die auf Mitte 20 geschätzte Täterin mit ihrer Begleiterin von dem Lokal. Die Unbekannte soll etwa 1,70 Meter groß und schlank gewesen sein. Getragen habe sie ein weißes Oberteil, eine dunkle Hose und habe eine Handtasche mitgeführt. Zudem habe sie Sommersprossen im Gesicht gehabt. Ihre etwa gleichaltrige Begleiterin war auch etwa 1,70 Meter groß und trug ein olivgrünes Oberteil. Die Polizei bittet Hinweisgebende zu der Täterin oder ihrer Begleitung sich unter der Rufnummer (0611) 345-0 zu melden.

3. Erst unsittlich berührt, dann geschlagen,

Wiesbaden, Hollerbornstraße,

Samstag, 17:50 Uhr

(am) Am Samstag hat ein junger Mann eine Jugendliche in einem Wiesbadener Schwimmbad erst unsittlich berührt, dann geschlagen, als sie sich wehrte. Gegen 17:50 Uhr befanden sich die Beteiligten in dem Freibad in der Hollerbornstraße. Der 23-jährige Tatverdächtige fasste das 14-jährige Mädchen ungefragt am Oberschenkel an. Als diese sich wehrte, schlug er ihr ins Gesicht. Das Mädchen wurde leicht verletzt. Die Schwimmaufsicht sprach den jungen Mann aus dem Becken und man wartete zusammen auf die Polizei, die eine Anzeige aufnahm.

4. 82-Jähriger entblößt sich vor Kindern,

Wiesbaden-Bierstadt, Leibnizstraße,

Sonntag, 13:25 Uhr

(am) Ein 82-jähriger Mann aus Rheinland-Pfalz hat sich in einem Schwimmbad in der Leibnizstraße in Wiesbaden vor zwei Kindern entblößt. Gegen 13:25 Uhr tauchten die 7- und 10-jährigen Kinder durch das Schwimmbecken. Als sie an dem Täter vorbeigeschwammen, zog dieser seine Badehose zur Seite und entblößte damit sein Glied. Gegen den Mann wurde ein Strafverfahren wegen exhibitionistischer Handlungen eingeleitet.

Original-Content von: Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell