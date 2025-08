Wegberg-Wildenrath (ots) - Zwei bislang unbekannte Frauen klingelten am 29. Juli (Dienstag), zwischen 15.30 Uhr und 16 Uhr, in der Heinsberger Straße an der Haustür einer Seniorin. Unter dem Vorwand, die Wasserleitungen überprüfen zu müssen, gelangten sie in die Wohnräume der älteren Frau. Dort betätigten sie unter anderem Wasserarmaturen, um zu prüfen, ob angeblich Gas in den Wasserleitungen sei. Am Abend ...

