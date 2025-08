Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Unbekannter stiehlt Rucksack mit Ipad aus Kofferraum

Zeugen gesucht

Heinsberg-Oberbruch (ots)

Am frühen Donnerstagmorgen (31. Juli) verschaffte sich ein unbekannter Mann in der Straße Rurbenden gegen 03.30 Uhr Zugang zu einem in der Einfahrt eines Wohnhauses abgestellten Pkw. Er durchsuchte den Wagen nach Wertgegenständen und entkam mit einem Rucksack sowie einem Ipad. Beide Gegenstände befanden sich im Kofferraum. Der Täter, der von einer Videokamera aufgezeichnet wurde, trug zur Tatzeit eine weiße Jacke, eine dunkle Hose sowie schwarze Schuhe mit weißer Sohle. Die Polizei sucht nun Zeugen, die zur in Rede stehenden Tatzeit Beobachtungen gemacht haben, die mit dem Sachverhalt in Zusammenhang stehen könnten. Hinweise richten Sie bitte an das Kriminalkommissariat der Polizei in Geilenkirchen, Telefon 02452 920 0. Sie haben auch die Möglichkeit, Hinweise über die Internetseite der Polizei Heinsberg zu geben oder über den direkten Link: https://polizei.nrw/artikel/anzeige-hinweis.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell