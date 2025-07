Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Nach angeblichen Lotteriegewinn Gutscheinkarten übermittelt

Wegberg-Rickelrath (ots)

Am Dienstagnachmittag (29. Juli) erhielt ein älterer Mann einen Anruf. Eine Frau teilte ihm mit, dass er einen mittleren fünfstelligen Betrag in einem Lotteriespiel gewonnen und vergessen hätte, eine Kontonummer anzugeben. Um das Geld nun doch in bar zu erhalten, forderte die Unbekannte den Wegberger dazu auf, die Transportkosten in Höhe von 1000 Euro mittels Gutscheinkarten zu bezahlen. Der Mann kaufte daraufhin Gutscheinkarten in gefordertem Gegenwert und übermittelte die Kartennummern in einem anschließenden Telefonat an eine männliche Person. Als der vermeintliche Gewinner im Anschluss eine E-Mail bekam, in der er aufgefordert wurde, weitere Gutscheinkarten zu kaufen, wurde er stutzig. Er kaufte weitere Karten, übermittelte aber die Nummern diesmal nicht, sondern ging zur Polizei, um eine Anzeige zu erstatten.

