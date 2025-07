POL-HS: Diebstahl aus Pkw

Heinsberg-Waldenrath (ots) - Bei der Ausübung von Grünarbeiten benutzten zwei Männer am Mittwochnachmittag (30. Juli) in der Straße Kleiner Eschweg unter anderem einen Gasbrenner, um Unkraut zu beseitigen. Hierbei geriet gegen 16.30 Uhr eine Gartenhecke in Brand. Die verständigte Feuerwehr löschte die Flammen. Personen kamen nicht zu Schaden. Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Heinsberg Pressestelle Telefon: ...

