Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Unbekannte Frauen stehlen Schmuck von Seniorin

Zeugensuche

Wegberg-Wildenrath (ots)

Zwei bislang unbekannte Frauen klingelten am 29. Juli (Dienstag), zwischen 15.30 Uhr und 16 Uhr, in der Heinsberger Straße an der Haustür einer Seniorin. Unter dem Vorwand, die Wasserleitungen überprüfen zu müssen, gelangten sie in die Wohnräume der älteren Frau. Dort betätigten sie unter anderem Wasserarmaturen, um zu prüfen, ob angeblich Gas in den Wasserleitungen sei. Am Abend erzählte die Anwohnerin ihrer Tochter von dem Vorfall. Diese wurde stutzig. Bei der anschließenden Überprüfung der Wertsachen stellte die Seniorin fest, dass ihr Schmuck fehlte. Die beiden Frauen sprachen Deutsch mit einem unbekannten Akzent und hatten eine helle Hautfarbe. Die ältere von ihnen war etwa 30 bis 35 Jahre alt, zirka 160 bis 165 Zentimeter groß und hatte kurze dunkelblonde Haare. Sie war untersetzt und mit einem hellen T-Shirt bekleidet. Ihre Komplizin war zirka 20 Jahre alt und 165 bis 170 Zentimeter groß. Sie hatte dunkle lange Haare und war dunkel bekleidet. Die Polizei sucht nun Zeugen, die zum in Rede stehenden Tatzeitraum auf der Heinsberger Straße Beobachtungen gemacht haben, die mit dem Sachverhalt in Zusammenhang stehen könnten. Hinweise richten Sie bitte an das Kriminalkommissariat der Polizei in Hückelhoven, Telefon 02452 920 0. Sie haben auch die Möglichkeit, Hinweise über die Internetseite der Polizei Heinsberg zu geben oder über den direkten Link: https://polizei.nrw/artikel/anzeige-hinweis.

