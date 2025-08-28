Polizei Bonn

POL-BN: Königswinter-Eudenbach: Bargeld und Schmuck bei Tageswohnungseinbruch erbeutet

Königswinter (ots)

Am Mittwoch (27.08.2025) brachen Unbekannte in die Wohnung eines Mehrparteienhauses an der Eudenbacher Straße in Königswinter-Eudenbach ein.

Zur Tatzeit zwischen 14:15 Uhr und 17:00 Uhr gelangten die Tatverdächtigen ins Treppenhaus und hebelten die Wohnungstüre auf. Im Anschluss durchsuchten sie die Räume zielgerichtet nach Wertgegenständen. Mit erbeutetem Bargeld und Schmuck entkamen die Einbrecher in der Folge unerkannt vom Tatort.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung: Wer hat im Tatzeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge in Tatortnähe gesehen? Ihre Hinweise nimmt das zuständige Kriminalkommissariat 13 unter der Rufnummer 0228 15-0 oder per E-Mail an KK13.Bonn@polizei.nrw.de entgegen.

Original-Content von: Polizei Bonn, übermittelt durch news aktuell